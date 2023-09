Dopo quasi un anno di attività dalla riorganizzazione della Consulta Giovanile di Patti, Mattia Melita passa il testimone a Luca Bongiovanni.

Mesi di zelo che hanno reso noto l’organo consultivo grazie a diverse iniziative. Prima fra tutte, l’idea di far comparire sugli scontrini fiscali, emessi dagli esercenti pattesi, la dicitura: «Se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522». Ma anche per le varie mansioni assunte volontariamente, come la pulizia di alcuni luoghi ampiamente fruiti quali il Parco Robinson, la spiaggia di Patti Marina e Canapè, accendendo i riflettori sulla salvaguardia dell’ambiente a cominciare dagli spazi circostanti, troppo spesso trascurati. All’attivo anche le prime edizioni di tornei estivi di calcio a 5, di pallavolo in spiaggia e basket e, in uno spirito di squadra territoriale, collaborazioni fattive con altre associazioni cittadine, supportando i lavori per il “Comics and Cosplay Day” o “La notte per la cultura”. «Il traguardo più grande è stato richiamare l’attenzione di ragazzi arrivati anche dalle ultime file. Siamo riusciti a tessere rapporti con tante persone – considera il presidente uscente Mattia Melita – ma anche con Consulte di altri Comuni. Abbiamo triplicato il numero di iscritti, riscontrando interesse fra tutte le fasce d’età, uniti dall’amore per Patti».

Ironia della sorte, il primo incontro-dibattito – appuntamento settimanale per riflettere su argomenti più disparati – titolava «Patti, tra chi va e chi resta», ed è quello che sta sperimentando oggi Melita scegliendo di proseguire a Bologna gli studi di Giurisprudenza: «Tocca a me andarmene, ma toccherà anche a me tornare». Il testimone è passato a Luca Bongiovanni: «Porteremo avanti tutte le iniziative, ampliando sempre i nostri orizzonti per dare slancio alla vita sociale e politica dei giovani pattese». Il nuovo direttivo vede alla vicepresidenza Antonio Mollica, segretario Francesco Mastrantonio e, membri del consiglio, Vincenzo Marzano, Lorenzo Spartà, Valentina Rigano e Tommaso Mannino.

«Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo presidente e al nuovo Direttivo», il sostegno manifestato dall’assessore Salvatore Sidoti.