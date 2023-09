Due giorni dopo la morte di Maria David, 42 anni, è morta anche la puledra che la donna aveva provato a salvare dalle fiamme due giorni fa a Cefalù.

Maria aveva sfidato il fuoco per mettere in salvo i suoi cavalli. La puledra Scilla è stata trovata morta stamattina dal veterinario e dal suo padrone. Si stava facendo di tutto per salvarle la vita. Un’altra cavalla era morta. Maria, suo padre e suo fratello sono riusciti a metterne altri al sicuro prima che la donna venisse uccisa dalle fiamme.

Domani sarà il giorno dell’ultimo saluto a Maria David, la cui tragica fine ha scosso l’intera comunità di Cefalù.