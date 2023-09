A Patti si contano i danni causati dalla striscia di incendi che ha devastato i territori di Moreri, Case Nuove Malluzzo e Panicastro.

L’eccezionale ondata di calore e le forti folate di vento, hanno lasciato spazio a un quadro meteorologico più favorevole con correnti più fresche, grazie anche alla pioggia caduta già da ieri pomeriggio.

Prima dell’acqua dal cielo, è stato un elicottero e un Canadair anche se per pochi lanci, a bagnare il fronte del fuoco, molto esteso, per poi essere dirottati su altri fronti critici della provincia di Messina.

Quello che ne rimane, è uno scenario spettrale con alberi bruciati e finiti anche in strada.

Sulla Strada Provinciale 119 è stato disposto il divieto di transito, per la presenza sulla carreggiata di alberi e massi e per la messa in sicurezza dell’importante arteria stradale.

Sono diversi gli ettari di macchia mediterranea che sono andati in fumo, bruciati uliveti e coltivazioni. Tanti i danni a edifici, auto e mezzi agricoli e, solo la buona sorte ha evitato il peggio.

A Moreri, impauriti dall’intenso incendio e della temperatura molto elevata, due cavalli sono morti carbonizzati.

L’impegno delle squadre di Vigili del Fuoco, Forestale Protezione Civile, gli operai del comune, Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, Croce Rossa e volontari, è stato notevole, nessuno si è risparmiato.

Carabinieri e Polizia, sono impegnati a trovare degli elementi utili per risalire agli autori dei roghi, per consegnarli alla giustizia.