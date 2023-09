Rocambolesco pareggio 3-3 tra Orlandina e Nasitana, nell’incontro disputato allo Stadio “F. P Merendino” di Capo d’Orlando e valido per la prima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B.

Per i locali sono andati a segno Raneri, Praticò e Di Marco, mentre per gli ospiti le reti sono state siglate da Cipriano, autore di una doppietta, e Mostaccio; scoppiettante inizio dunque, con il pareggio nel derby, per le due messinesi che giocheranno nel secondo turno, rispettivamente contro Futura Brolo e Gangi.

Il Sinagra ha battuto 2-1 in casa il Villabate, grazie alle reti di Alessandro Natalotto al 1′ e di Tonino Leone al 17′; inutile per gli ospiti il gol di Enzo Balistreri all’80’. Successo esterno 3-1, invece, per il Comprensorio del Tindari (nella foto), che ha superato 3-1 in rimonta il Città di Petralia Soprana, con le reti nella seconda frazione di gioco (dopo il calcio di rigore fallito da Adamo) di Lorenzo Cipriano, Tommaso Fagone e Marco Di Luca Lutupitto. La Futura Brolo esordirà in trasferta contro il Bagheria, mentre la Sfarandina farà visita al Gangi sempre in trasferta.