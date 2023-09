Santa Domenica Vittoria – Il Santa Domenica Vittoria è stato sconfitto in casa 1-0 dalla capolista Polisportiva Nicosia, nell’incontro valido per la terza giornata del Campionato di Promozione Girone C.

Il match è stato deciso all’84’ dalla rete di Nahuel Garriga, che permette al Nicosia di trovarsi in testa alla classifica in solitaria a punteggio pieno con 9 punti; il Santa Domenica Vittoria, invece, rimane con 1 solo punto, conquistato contro il Città di Aci Catena nella prima giornata del torneo.

Nell’altro anticipo del Sabato pareggio in trasferta 1-1 del Kaggi contro l’Aci e Galatea; gli ospiti vanno in vantaggio con Lo Iacono al 31′, ma Nobile proprio nel recupero al 96′ pareggia i conti. L’Aci e Galatea sale a 5 punti in classifica, mentre il Kaggi conquista, con questo pareggio, il primo punto in Campionato.

Nelle partite di Domenica il Belpasso e il Città di Aci Sant’Antonio avranno la possibilità di raggiungere in testa il Nicosia, vincendo rispettivamente le sfide contro il Riposto e il Real Aci.