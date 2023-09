Si terranno martedì 26 settembre i funerali di Gabriele Iarrera, il giovane romettese di 18 anni che è morto il 19 settembre in Austria dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale più di un anno fa.

Rometta è ancora avvolta in una cappa di dolore, affranta per una notizia che ha sconvolto tutta la comunità. Tutti pregavano per Gabriele, speravano in quel miracolo che purtroppo non è avvenuto.

La salma del giovane diciottenne giungerà lunedì alle ore 23.00 nell’oratorio di Rometta Marea dove sarà allestita la camera ardente fino alle 13.00 del giorno successivo. I funerali avranno luogo martedì 26 alle ore 17:00 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova di Rometta Marea.

Ai familiari tutti rinnoviamo le condoglianze del direttore e di tutta la redazione di 98zero.