Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Patti. Da quanto si apprende, un uomo di 57anni, del posto, salito su una scala, avrebbe perso l’equilibrio cadendo da un metro e mezzo di altezza. Prima di arrivare a terra, si è scontrato con un paletto in ferro.

Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto, tempestivamente è giunta un’ambulanza del 118, ma purtroppo per il malcapitato 57enne, non c’è stato nulla da fare e tutti i tentativi si sono rivelati vani.

Per i rilievi dell’incidente mortale, sono stati impegnati i Carabinieri della Compagnia di Patti, agli ordini del Tenente Colonnello Salvatore Pascariello.

Indagini in corso per ricostruire come si siano svolti i fatti.

Su disposizione del magistrato di turno, la salma è stata sequestrata in attesa di compiere l’esame autoptico.

Sulla vicenda, gli inquirenti mantengono comprensibile riserbo.