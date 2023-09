Esanime, a terra, vicino alla sua casa. Salvatore Albano aveva 67 anni e, dopo una vita di duro lavoro e sacrifici, era in pensione.

Quando si è accorto che le fiamme stavano aggredendo la sua casa di contrada Papalina ha cercato di salvarla, aspettando l’arrivo dei soccorsi impegnati sui tantissimi fronti di fuoco che hanno devastato anche il palermitano. Sulle cause della sua morte sono in corso accertamenti. Si pensa a un malore.

Su Facebook il doloroso sfogo della figlia Andreina: “Ciao Papi, sei stato lasciato solo. Non è stato un attacco di panico come dicono i giornali. Sei morto per intossicazione. Nessun vigile del fuoco è venuto ad aiutare te e gli zii a spegnere le fiamme, nessuno. Stavi combattendo contro quell’inferno. Perdonami per tutti gli abbracci non dati”.