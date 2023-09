Una macchia nera che tinge ciò che fino a poco più di 24 ore or sono era di un verde che solo la macchia mediterranea può regalare. Devastazione, amarezza, rabbia. Il giorno dopo San Pier Niceto si lecca le ferite di una notte tra le più terribili per il paese.

Il fuoco, che ieri nel primo pomeriggio ha iniziato a farsi largo, ha colpito molte zone del paese. Contrada San Giovanni, Mannucia, Bisocco, Rubino e parte della via Tenente Calderone oggi sono in parte devastate dalla furia delle fiamme. Fiamme che non hanno risparmiato nemmeno “Palazzo Pirandello”. Un lato dello storico edificio risulta infatti danneggiato. Ettari di terreno ridotti cenere. Alberi, piantagione, macchia mediterranea distrutti. Persino gli animali non sono riusciti a trarre scampo dalla furia delle fiamme alimentate dal vento ed hanno trovato tragicamente la morte. La tristezza oggi si fa largo tra la cenere.

Alcune famiglie, dato che le fiamme si stavano dirigendo minacciosamente vicino alle abitazioni, sono scappate nel cuore della notte. Fortunatamente il fuoco le ha risparmiate e le abitazioni private non hanno subito danni.

Il Sindaco dott. Domenico Nastasi è stato fino all’alba lì, sui luoghi del fuoco. “Sono più di 24 ore che non dormiamo. Ieri prima abbiamo domato le fiamme a Monforte, poi San Pier Niceto.” racconta Nastasi particolarmente turbato da questa situazione davvero difficile. Era lì in veste di Sindaco e di operaio dell’antincendio Forestale di Rometta. Come lui anche l’Assessore Totaro. Presente sui luoghi anche parte dell’Amministrazione.

“In questa lunga notte -dichiara il Sindaco dott. Domenico Nastasi- abbiamo cercato di impedire che ci fossero danni alle abitazioni e soprattutto alle persone e per fortuna ce l’abbiamo fatta. La forestale, una squadra di Rometta, è rimasta fino alle 6 del mattino. C’erano anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Monforte San Giorgio. Ovviamente si sono bruciati diversi ettari di terreno. Eppure la cosa che più mi dispiace è che l’incendio è di chiara natura dolosa. Ieri abbiamo visto partire le fiamme da una zona dove è chiaro che è stato appiccato. Non possiamo nemmeno avere il dubbio che sia stato magari un privato che ha acceso un fuoco che non è poi riuscito a controllare, quindi non è di natura colposa. Sarà sicuramente di natura dolosa. Mi dispiace perché sicuramente è una persona del posto che ha causato questi ingenti danni. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone che era la cosa principale. Questa mattina siamo tornati con la Forestale, abbiamo fatto bonifica e abbiamo incontrato il Comandante dei Carabinieri. Con lui è stato fatto il punto della situazione. Adesso la situazione è completamente normalizzata. Rimangono ovviamente dei fumi all’interno delle aree percorse dal fuoco. L’amarezza e lo sconcerto oggi sono forti, per il fatto che ci sono ancora persone che non si rendono conto che questi gesti sono gravi, oltre ad avere una rilevanza penale enorme, perché se colti vengono arrestati e rischiano anni e anni di galera. Dispiace che alla fine siano stati causati danni per colpa di persone che non hanno il benché minimo senso civico.”