Uno spaventoso incendio sta creando apprensione dalla tarda mattinata di oggi nel territorio tra Roccavaldina e Venetico Superiore.

Non si arresta quindi l’ondata di incendi che devasta il territorio siciliano e la provincia di Messina. Ancora altra macchia mediterranea che va in fumo, martoriata dalle fiamme che non lasciano scampo.

Una coltre di denso fumo scuro si leva nel cielo sopra Roccavaldina e il territorio circostante, rendendo l’aria nebulosa. Il fumo è ben visibile da tutto il comprensorio e alimenta la preoccupazione tra le persone.