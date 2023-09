L’inferno di fuoco che ieri ha devastato la zona ad est di Sant’Agata Militello ha lasciato ettari di terreni inceneriti e fumanti tra le contrade Pirato, Apesana, San Giuseppe, Astasi e San Leo.

Non ci sono vittime né feriti e sembra un miracolo riguardando le drammatiche scene della nottata, così come non ci sarebbero danni importanti a livello strutturale delle numerose di abitazioni aggredite dalle fiamme, ma solo ai terreni circostanti.

Grande impegno profuso da Vigili del Fuoco, con diverse squadre della provincia, Corpo Forestale, Protezione civile, personale delle autobotti comunali, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia locale e Croce Rossa. Gli stessi privati cittadini sono intervenuti con ogni mezzo a disposizione per prestare aiuto e provare a limitare i danni e la loro azione si è rivelata preziosa.

Ci sono una cinquantina di sfollati, sistemati da familiari o amici ed in strutture recettive, un paio di persone anziane e sofferenti sono state accudite in ospedale per la notte. Qualche disagio a causa delle linee elettriche saltate nelle contrade. In corso i sopralluoghi per la conta dei danni, sul posto anche il sindaco Bruno Mancuso ed il vice sindaco Calogero Pedalà.