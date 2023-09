Ha detto no alla richiesta di sospensione che la Procura di Messina aveva avanzato nei confronti dell’ormai ex commissario dell’Asp Bernardo Alagna.

Il gip Ornella Pastore ha deciso che non ci siano le basi per poterla applicare e come è facile intuire l’accusa è di tutt’altro parere. Presenterà appello. Nell’inchiesta avviata dai magistrati inquirenti di palazzo Piacentini sono coinvolti anche quattro medici. Per uno di loro il gip ha accolto la richiesta di misura interdetti a perché avrebbe dichiarato di aver effettuato ore in più di lavoro di quelle effettivamente svolte.

Ad essere sotto la lente è da tempo tutta l’attività dell’Asp di Messina, ecco perché non è escluso che lo spettro degli indagati potrebbe portare presto a delle novità.