Un ringraziamento pubblico al Comune di Venetico arriva da parte del Comitato Genitori del C.C.P.M. dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina.

Il Comune guidato dal Sindaco Francesco Rizzo ha infatti risposto positivamente all’appello del Comitato che ha mandato una missiva a tutti i comuni siculi affinché si unissero alla loro lotta peril mantenimento del Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina.

“Desideriamo esprimere -si legge nella missiva- la nostra più profonda gratitudine al Comune di Venetico, al Sindaco e alla Giunta, al Presidente del Consiglio e a tutti i Consiglieri Comunali, per il sostegno prezioso e determinante che avete immediatamente e spassionatamente offerto al nostro appello.”

“Il Vostro pieno sostegno-continuano dal Comitato – all’appello attraverso il quale noi genitori chiediamo alla Regione Siciliana di impegnarsi a rinnovare la convenzione con l’Ospedale Bambin Gesù di Roma (in scadenza il Prossimo Gennaio) e ad evitare la definitiva chiusura del C.C.P.M., rappresenta un passo fondamentale per preservare il futuro del Centro Specialistico e d’Avanguardia di Taormina.

Questo centro è diventato un punto di riferimento essenziale per bambini, ragazzi e pazienti affetti da gravi malattie cardiache e/o problemi cardiaci cronici. La Vostra decisione e il Vostro sostegno contribuiranno in modo significativo a garantire che questi piccoli grandi guerrieri continuino a ricevere l’assistenza medica di cui hanno disperatamente bisogno, mantenendo al tempo stesso una risorsa pubblica di inestimabile valore per la nostra Comunità e il nostro Territorio.”

Il Comitato genitori infine auspica che anche altri Comuni Siciliani si uniscano all’appello.