in Attualità , Torregrotta

I Ricchi e Poveri a Torregrotta per i 100 anni di autonomia

Tra gli eventi per il centenario anche lo lo street food che in questi giorni sta registrando il pieno di presenze in Piazza Unità d’Italia.

- Valentina Gangemi Tempo di lettura: 1 minuto

Torregrotta compie 100 anni e i festeggiamenti vanno a gonfie vele. Un traguardo importante quello che in questi giorni festeggia il Comune di Torregrotta, guidato dal Sindaco Nino Caselli. Proprio il primo cittadino, insieme alla sua squadra, hanno fortemente voluto una serie di momenti che spaziano dalla cultura all’approfondimento storico, dalla musica classica alle iniziative ludiche e alle vere e proprie feste di piazza. Tra queste lo street food che in questi giorni sta registrando il pieno di presenze in Piazza Unità d’Italia. Artisti di strada, momenti di “magia”, buona musica ma soprattutto tanto buon cibo sono gli ingredienti scelti per questa edizione che ha avuto inizio giovedì e che si concluderà domenica. Proprio domenica 24 settembre l’appunto più atteso con gli intramontabili successi de “I ricchi e poveri” che faranno cantare tutta Piazza unità d’Italia a partire dalle 21,30. Sabato invece la musica degli studio 3. L’apertura dello strett food avverrà invece alle 19.00. A presentare le serate Giovanni Remigare. Leggi anche Torregrotta compie 100 anni dalla sua costituzione. Torregrotta – Zio Tindaro e la piccola Alessandra di nuovo insieme, il dolore dei familiari

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram