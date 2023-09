Quel 16 gennaio 2023 il super latitante Matteo Messina Denaro fu sorpreso nella clinica palermitana presso la quale, sotto la falsa identità di Andrea Bonafede, si stava sottoponendo alle cure necessarie per contrastare quel tumore al colon che, per lui, si è infine rivelato letale.

Da quel giorno, il super carcere de L’Aquila è diventato la sua nuova casa. Quella definitiva dopo i tanti covi, spesso non lontano dalla sua Castelvetrano, che aveva cambiato nella sua vita da primula rossa, evidentemente ben coperto da una rete di fiancheggiatori organizzatissima che non lasciava nulla al caso.

Per tutti giunge il momento del Giudizio Eterno e per il capomafia Matteo Messina Denaro quel giorno è oggi. L’ex boss aveva 61 anni. Ciò che la Giustizia Italiana non ha avuto il tempo di fare, probabilmente – per chi è credente – avverrà in un’altra dimensione. Di certo c’è che l’ex primula rossa si porta dietro segreti destinati adesso a rimanere eterni.

GLI ULTIMI GIORNI

Matteo Messina Denaro si è spento a L’Aquila, all’Ospedale San Salvatore. Qui i medici hanno deciso di trattenerlo visto l’aggravarsi delle sue condizioni di salute per le quali insufficiente è risultata la cella con annessa infermeria allestita presso il supercarcere. Le condizioni di salute dell’ex superlatitante non sono state mai un mistero, ma le notizie sono sempre giunte col contagocce. Si sapeva di un recente intervento ad agosto e di un ricovero necessario per i postumi. Nei giorni scorsi, le agenzie hanno riferito di un aggravarsi delle sue condizioni e dell’impegno dei medici ormai sul fronte della terapia del dolore. Quindi, il lancio d’agenzia che raccontava di “coma irreversibile”. Da venerdì era in questa condizione. Secondo le sue stesse volontà nel testamento biologico, nel quale aveva dichiarato di rifiutare l’accanimento terapeutico. E per questo gli è stata staccata l’alimentazione, ma non l’idratazione. Stanotte, alle tre, il decesso. Al suo capezzale la figlia Lorenza (cui ha dato il suo cognome, riconoscendola), la nipote avvocata Lorenza Guttadauro e una delle sorelle.

L’ASCESA DEL BOSS E I DELITTI DI CUI È STATO ACCUSATO

L’ex boss era il quarto di sei figli di Francesco Messina Denaro e Lorenza Santangelo, dopo le scuole medie frequenta l’Istituto Tecnico Commerciale, ma si ferma al terzo anno. Ammetterà in un pizzino di avere commesso l’errore di smettere di studiare, manifestando il desiderio mancato di conseguire una laurea. Svolse attività di fattore presso le tenute agricole di una famiglia già proprietaria ella Banca Sicula di Trapani e delle saline. Nel 1989 fu denunciato per associazione mafiosa in quanto ritenuto coinvolto nella sanguinosa faida tra due clan di Partanna. Nel 1991 decise di uccidere Nicola Consales, dipendente di un albergo di Selinunte, che si era invaghito di una segretaria austriaca di cui era infatuato anche il boss in ascesa. Consales aveva confidato che, una volta direttore, avrebbe allontanato “quei mafiosetti sempre tra i piedi” in hotel.Nel primi mesi del 1992, Messina Denaro fece parte di un gruppo di fuoco, composto da mafiosi di Brancaccio e della provincia di Trapani che venne inviato a Roma per compiere appostamenti nei confronti del presentatore televisivo Maurizio Costanzo e per uccidere Giovanni Falcone e il ministro Claudio Martelli. Sono tanti i delitti a lui imputati. Nell’estate del 1993, andò in vacanza a Forte dei Marmi insieme ai fratelli Graviano e le rispettive compagne. Da qui cominciò la sua latitanza. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura per un quadruplice omicidio commesso nel 1989. Nel novembre del 1993 Messina Denaro fu tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo per costringere il padre Santino a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci. Il piccolo, dopo 779 giorni di prigionia, venne brutalmente strangolato e il cadavere sciolto nell’acido. Grazie anche alle rivelazioni di Giovanni Brusca, Messina Denaro finì sotto processo perché sospettato di essere uno dei mandanti delle bombe di Roma, Firenze e Milano.

I SEGRETI CHE SI PORTA DIETRO

Ci sono segreti che Matteo Messina Denaro si è portato dietro, alzando un muro davanti agli inquirenti che lo hanno interrogato dopo l’arresto. Dopo essere riuscito a fuggire per trent’anni, scappando ai diversi ergastoli per cui era stato condannato, ha opposto quel silenzio che non ha permesso di avere l’auspicata “cartina al tornasole” su delitti e stragi che hanno insanguinato la Sicilia e l’Italia fra il 1992 e il 1993. Al Procuratore De Lucia disse subito: “Non collaborerò mai!”. E sul suo stato patrimoniale, in un interrogatorio a L’Aquila, affermò: “Non mi manca nulla. Certo che ho dei beni, ma non vi dico nulla, sarebbe da stupidi”.

L’ARRESTO: “SENZA LA MALATTIA NON MI PRENDEVATE”