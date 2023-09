Sono 11011 i cittadini che hanno sottoscritto la richiesta di abolizione del pedaggio di Ponte Gallo. Due i plichi indirizzati uno al Presidente della Regione Siciliana e uno al Presidente dell’ARS con all’interno altri sei faldoni contenenti le fotocopie dei fogli sui quali in 90 giorni l’ex consigliere di quartiere Mario Biancuzzo ha convinto più di undicimila cittadini a unirsi alla richiesta di cancellare la tariffa imposta dal Cas per percorrere il tratto della A20 che conduce all’uscita di Ponte Gallo.

Già il 10 novembre 2017 erano state inviate altre 9566 firme, ma ancora oggi “non è pervenuto alcun riscontro – spiega Biancuzzo che sottolinea che – il 23 giugno 2023 ho avviato una raccolta firme in base all’articolo 71 della Costituzione, al fine di proporre al Presidente della Regione Siciliana e al Presidente dell’ARS l’abolizione del pedaggio in località Ponte Gallo chiamato ingannevolmente Villafranca. Considerato che il suddetto casello è situato dentro il perimetro della città di Messina e tale balzello insiste a danno dei vettori in transito da 51 anni, mentre gli altri svincoli della città, Messina Boccetta, Messina Centro, Messina San Filippo, Messina Gazzi, Messina Tremestieri e Messina Giostra non sono occupati da casello da analogo pedaggio, ovviamente non dovuto per le ragioni espresse. Mentre soltanto ed esclusivamente a Ponte Gallo (o Messina Nord) si deve pagare €1,20 per andare al centro della città di Messina e €1,20 per ritornare a nord di Messina.

Lo svincolo di Ponte Gallo viene definito Villafranca. (Falso). Ma Villafranca è un altro Comune – ribadisce – distinto e distante dalla città di Messina e quindi distante dalla bretella di Ponte Gallo. Lasciando perdere le criticità che presenta il tratto della tangenziale, anzi una vera e propria trazzera, dove si registrano innumerevoli incidenti anche mortali e perenni code incolonnamenti da terzo mondo, che di fatto nel complesso penalizza la parte della città di Messina”.

Biancuzzo fa notare anche come manchi un parametro. Per percorrere ricordando che non sia possibile raggiungere Milazzo imboccando l’autostrada a Villafranca, perché non esiste uno svincolo in entrata verso Palermo, ma occorre arrivare fino a Rometta e qui pagando 90 centesimi si raggiunge la città del Capo. Di contro da Ponte Gallo al centro di Messina il pedaggio è di 1,20 euro per percorrere un tratto minore di strada. E ancora se da Messina Giostra usciamo a Ponte Gallo anche se l’uscita è denominata Villafranca abbiamo percorso circa 6 Km di tangenziale, il pedaggio è di 1,20 euro. Se da Messina Giostra stavolta scegliamo direzione centro di Messina e usciamo allo svincolo di Messina Sud, anche in questo caso non siamo mai usciti dal Comune di Messina. Ma abbiamo percorso circa 12 km, di tangenziale, dunque percorso più lungo e a costo zero”.