Nella mattina di ieri, presso la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta – Duomo di Messina, i Finanzieri in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e presso i Reparti Aeronavali della città peloritana hanno partecipato alla celebrazione di una S. Messa, in occasione della ricorrenza di San Matteo Apostolo, Santo Patrono del Corpo.

La funzione religiosa, officiata da S.E. Rev.ma Monsignor Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, unitamente al Cappellano Militare del Corpo, don Antonino Pozzo, è stata animata dal Coro Polifonico del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina.

Alla cerimonia religiosa hanno partecipato, tra le numerose autorità cittadine, il Sindaco di Messina, dott. Federico Basile, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Messina, dott.ssa Michela Fabio, il Procuratore Capo della Repubblica f.f., dott.ssa Rosa Raffa, il Questore di Messina, dott.ssa Gabriella Ioppolo e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Marco Carletti.

Nel suo breve intervento, il Comandante Provinciale ha ringraziato Monsignor Accolla per aver condiviso con le Fiamme Gialle peloritane il significativo momento spirituale, le Autorità presenti e tutto il personale del Corpo per il quotidiano impegno profuso, senza riserve, nelle innumerevoli attività operative, non mancando di esprimere profonda gratitudine ai finanzieri in congedo, custodi dei valori e delle tradizioni della Guardia di Finanza.

In particolare, il Colonnello Mastrodomenico ha richiamato l’importanza della quotidiana collaborazione tra le Istituzioni, accomunate dalla responsabilità di garantire la sicurezza nella provincia peloritana e dalla sinergica strategia di contrastare, con determinazione, ogni forma di illegalità, vieppiù economica, a favore dell’imprenditoria sana della provincia e dell’intera collettività messinese.