Recupero amaro stavolta per il Palermo. Una rete messa a segno da Canotto sancisce la beffa al 91’ nel match contro il Cosenza.

Sfugge di mano la vetta della classifica. Un passo indietro rispetto alle ultime gare. Eppure né il caldo, né le alte temperature hanno scoraggiato il pubblico rosanero. In 26mila hanno spinto gli uomini di Corini alla vittoria. Il Cosenza intanto centra un palo con Mazzocchi.

Nella ripresa, calabresi ancora pericolosi con Forte che impegna severamente Pigliacelli con un colpo di testa. Il tecnico ospite Caserta mette in campo Canotto che, nel recupero, trova un gran gol che regala ai suoi tre punti e condanna il Palermo alla prima sconfitta in campionato. FOTO: Tullio Puglia per Palermo FC Facebook