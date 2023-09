A Patti la situazione degli incendi è rimasta complicata per tutta la notte. Il fronte del fuoco, sprigionato dalla frazione di Moreri, si è suddiviso in due: da un lato ha proseguito la strada di fuoco nella parte alta della frazione, dove ha divorato alcuni edifici, distrutto diversi mezzi agricoli e lambito delle abitazioni.

In parte, invece, si è riversato sulla frazione Case Nuove Malluzzo. Qui, le fiamme sono diventate altissime, spinte dal forte vento di scirocco ed hanno raggiunto il centro abitato. Le forze dell’ordine, quindi, per proteggere l’incolumità pubblica, hanno dovuto evacuare le abitazioni.

Nonostante non ci siano stati danni ai residenti, il bilancio è pesante: diverse attività sono state gravemente danneggiate dall’incendio. Diversi ettari di uliveti sono andati in fuoco. Intere macchine sono state divorate dalle fiamme. E, durante le operazioni di evacuazione in una campagna, due cavalli, forse impauriti delle fiamme alte e dalla temperatura eccessiva, sono rimasti intrappolati e hanno perso la vita.

Sul posto i Carabinieri, la Polizia, la Protezione Civile e la Misericordia, stanno seguendo l’evolversi della situazione.

Durante le fasi di soccorso, due anziani allettati sono stati trasportati con ambulanza e messi in salvo.