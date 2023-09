A Cefalù una donna di 42 anni, Maria David, è morta mentre cercava di liberare dei cavalli, insieme al fratello e al padre, da una stalla che era sotto l’assedio delle fiamme. Il suo corpo è stato trovato semicarbonizzato in una cunetta poco distante dal maneggio.

Secondo quanto conferma la Protezione Civile regionale, la donna‚ probabilmente disorientata in quello che le deve essere apparso come uno scenario infernale‚ è scivolata in un canalone nei pressi del viadotto autostradale‚ preda delle fiamme e dell’intenso fumo.

Il Dirigente Generale della Protezione Civile‚ Salvo Cocina‚ ha espresso il proprio cordoglio anche a nome degli operatori che in queste ore stanno facendo di tutto per arginare il fuoco. A Cefalù‚ già nel primo pomeriggio di ieri‚ su disposizione dello stesso DG‚ è stata inviata un’autocolonna di volontari proveniente da Enna‚ per dare manforte alle squadre locali.