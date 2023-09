Un incendio si è sviluppato in serata nel Comune di Mirto, all’altezza di Contrada San Tommaso, e il rogo è stato alimentato dal forte vento di scirocco, che si sta abbattendo in tutto il comprensorio nebroideo e che ha provocato seri danni in alcuni paesi dell’hinterland, come Militello Rosmarino e Sant’Agata di Militello.

La strada di accesso, in direzione Contrada San Tommaso, è stata subito chiusa dalla Polizia Municipale mirtese e, sul luogo dell’incendio, sono con immediatezza intervenuti i Carabinieri, i volontari della Protezione Civile di Longi, i Rangers di San Salvatore di Fitalia e gli amministratori di Mirto.

Il rogo è stato domato grazie all’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine, allarmate dai residenti e dai passanti; la zona circostante all’incendio è stata poi bonificata, per impedire un nuovo propagarsi delle fiamme, visto che il vento continua a imperversare forte nel messinese.