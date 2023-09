Sono state incrementate le pattuglie da parte delle Forze dell’Ordine per il controllo del territorio e per fornire supporto ed assistenza alla popolazione. Lo ha reso noto la Prefettura di Messina in una nota di riepilogo della complessa situazione che la provincia sta vivendo in queste ore a causa degli incendi.

Nel pomeriggio è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi, per coordinare le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli incendi che hanno interessato, già dalla giornata di ieri, numerosi Comuni della fascia tirrenica di questa provincia e, in particolare, Patti, San Piero Patti, Sant’Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Militello Rosmarino, Furnari, Montalbano Elicona, Roccella Valdemone, Barcellona P.G., Falcone, Brolo, Naso, Fondachelli Fantina, Ficarra, Tripi, Caronia, Rocca di Capri Leone.

All’incontro, oltre ai componenti del CCS, hanno partecipato, in collegamento da remoto, anche i Sindaci dei Comuni interessati in ragione delle criticità riscontrate nel corso delle ultime ore.

In particolare, nel Comune di Brolo, l’incendio stava estendendosi verso un deposito di fuochi di artificio.