Capri Leone – Si terrà Domenica 24 Settembre alle ore 17:00, presso il salone del Centro diurno anziani situato in Contrada Valle Santa a Rocca di Capri Leone, si terrà la cerimonia per il passaggio del testimone dall’Associazione “No Limits – Al di là del muro” di Capo d’Orlando all’Associazione “Family’s Smard – La Dolce Federica Onlus” di Capri Leone.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, anche la Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione “Testimone del Volontariato Italia” di Vigevano, che promuove la manifestazione per far conoscere le testimonianze positive di vita operativa di volontarie e volontari. Saranno presenti anche diverse istituzioni locali, a partire dal Sindaco di Capri Leone On. Bernadette Grasso e dall’Assessore Comunale alle Politiche giovanili, cultura e disabilità Valentina Tascone, e i responsabili delle Associazioni coinvolte, che prenderanno la parola con il ruolo di moderatore affidato a Giuseppe Spignola.

“Siamo lieti di ospitare un evento così importante e dal forte valore simbolico, – dichiara l’Amministrazione Comunale – che richiama noi tutti ad aumentare il nostro impegno su tematiche così importanti. Tutta la comunità è invitata a partecipare”.