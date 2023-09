Una piccola santangiolese è pronta per volare a Bellaria-Igea Marina (RN) per partecipare alla Finale e Finalissima Nazionale del contest Rumore BIM Festival.

Nicole Pintaudi, 7 anni, figlia di Saverio e Martina Barbera, dopo aver superato brillantemente e con successo la Semifinale Regionale del contest Rumore BIM Festival tenutesi a Messina lo scorso 5 settembre, nella disciplina: canto, categoria “Baby” ha conquistato le finali.

Un importante traguardo per Nicole, appassionata di canto sin da molto piccola, che ha avuto come trampolino di lancio la 2° Edizione di “RUMORE BIM Festival”, un innovativo contest, unico nel suo genere, dedicato alla valorizzazione e alla promozione dei protagonisti dello scenario artistico italiano di domani con audizioni/casting e i laboratori di formazione che hanno preso il via dal 25 Febbraio 2023 in tutta Italia.

L’evento, organizzato dalla blasonata Anteros Produzioni di Nazzareno Nazziconi in collaborazione con la Fondazione Verdeblu, con il Patrocinio del Comune di Bellaria-Igea Marina e la direzione artistica di Roberto Vecchi, è dedicato alla indimenticabile Raffaella Carrà, l’artista che meglio di ogni altra ha saputo esprimere nella sua lunga carriera tutte le doti necessarie per entrare e rimanere per decenni nel cuore del grande pubblico italiano ed internazionale.