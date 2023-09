L’incendio che sta interessando i territori di Falcone e Tripi, stanno mettendo a dura prova l’intervento dei soccorritori.

Il fuoco divampato, ha divorato diversi ettari di macchia mediterranea e uliveti.

Nel territorio di Falcone, le fiamme hanno intrappolato un coltivatore nella propria campagna. Si sono vissuti momenti di paura per la sua sorte. Per fortuna, è stato tratto in salvo dai soccorritori e volontari.

La strada provinciale è rimasta temporaneamente chiusa.

Sul posto stanno operando senza sosta il personale della Protezione Civile, del Corpo Forestale insieme ai volontari della Misericordia di Patti.

Il primo cittadino Antonino Genovese ha chiesto l’intervento dei mezzi aerei per scongiurare il peggio.