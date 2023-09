Una situazione davvero difficile, per non dire drammatica, a Furnari a causa di terrificanti incendi.

Uno, partito da contrada Vallone, avanza lungo la scarpata minacciando abitazioni e seminando il panico.

I residenti stanno provando ad arginare il fronte del fuoco, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, buttando acqua sui terreni per frenare le fiamme. Un altro fronte di fuoco tuttavia, divampato a Loco, si avvicina minaccioso alle case di Via Annunziata. Qui, in soccorso, il Comune di Terme Vigliatore ha inviato la sua autobotte.

Il Sindaco Felice Germanò, presente sui luoghi, ha fatto convergere due autobotti private in Via Nuova Messina, dove le fiamme hanno raggiunto le case. Qui ci sono quattro mezzi del Vigili del Fuoco e uno della Protezione Civile.