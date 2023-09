Ancora fiamme sul territorio Barcellona Pozzo di Gotto nei terreni adiacenti la via Barcellona – San Paolo. Le fiamme si sono sviluppate in brevissimo tempo, lambendo e minacciando anche fabbricati esistenti in zona.

Le altissime temperature e i venti di Scirocco ne hanno favorito il propagarsi con le lingue di fuoco che, altissime, divorano tutta la vegetazione che incontrano. Sul posto si sono subito portati personale della Protezione Civile del Club Radio CB di Barcellona Pozzo di Gotto e personale della Polizia Locale che hanno subito proceduto a prestare un primo intervento prima dell’arrivo di ulteriori soccorsi. Già ieri sera la zona di Santa Venera era stata fortemente messa in apprensione dai roghi.

Anche per la giornata di oggi, purtroppo, la Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore. Pertanto è opportuno tenere la massima prudenza e segnalare immediatamente ai numeri di emergenza l’avvistamento di fumo o fuochi.