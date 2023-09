Ci sono volute oltre due ore per domare un incendio che ha creato parecchia apprensione tra i residenti e proprietari di attività commerciali della zona in via Acqueviole, Milazzo.

Vigili del Fuoco e volontari hanno lavorato alacremente. Sul posto anche un notevole spiegamento di Carabinieri della Compagnia di Milazzo e il sindaco Pippo Midili, oltre alla Guardia Agroforestale. Intervenuto anche un mezzo della Raffineria di Milazzo a dare supporto. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficoltose anche a causa del vento di Scirocco che spirava costantemente in zona, alimentando le fiamme.

La via Acqueviole è stata chiusa al transito. A generare le preoccupazioni maggiori è stata la prossimità del rogo a un rifornimento di benzina. Molti degli abitanti della zona hanno lasciato le loro case, così come i clienti di un vicino hotel.

Fortunatamente, tutto è rientrato, grazie al prezioso lavoro dei soccorritori, intorno alle 2.