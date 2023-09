Un vero peccato per l’Acr Messina costretto a rimandare l’appuntamento con la vittoria in campionato. Un successo che sembrava ormai a portata di mano sfugge infatti al quinto minuto di recupero, quando Nocerino manda il pallone alle spalle di Fumagalli.

Eppure il match si era messo decisamente in discesa per i ragazzi di Mister Modica, in vantaggio dopo appena 60 secondi con Plescia. Al 9’ è Frisenna a fare 2-0. Fino al 20’, quando D’Auria accorcia le distanze per i suoi. Ma il Messina vuole rimettere le cose in chiaro e così al minuto 50 è Emmausso a buttare ancora dentro il pallone. La vittoria sembra ormai cosa fatta, ma la Turris si fa ancora sotto con Giannone a sette minuti dal termine. Al quinto minuto di recupero, appunto, è Nocerino ad acciuffare un insperato 3-3 con il quale si chiude il match. FOTO SAYA per ACR Messina su Facebook