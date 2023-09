Nottata di fuoco per la provincia di Messina. Diversi sono i centri interessati dalle fiamme lungo la fascia tirrenica i Nebrodi.

Tutte le squadre dei Vigili del Fuoco di Messina stanno operando per estinguere grossi incendi che si sono sviluppati in serata e stanno proseguendo. Data la numerosa mole degli interventi, si è reso necessario richiamare anche personale in servizio straordinario e coinvolgere i volontari.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme a Corpo Forestale e Guardie Agroforestali hanno operato a Barcellona Pozzo di Gotto, dove – nel quartiere Santa Venera – le fiamme hanno minacciato anche alcune case. Operazioni di spegnimento anche a Fondachelli Fantina, a Sant’Agata di Militello, a Militello Rosmarino, a Patti, a Sinagra, a Mistretta e a Tusa.

Si sta lavorando incessantemente per la salvaguardia di persone, animali e cose e per il contrasto ai roghi che stanno carbonizzando tantissima vegetazione, in termini di decine e decine di ettari di terreno.