Galati Mamertino – E’ stata inaugurata ieri pomeriggio la nuova Area fitness all’aperto, situata in località Rafa-Parco Robinson di Galati Mamertino, in seguito a un finanziamento di 28.500 euro nell’ambito del PNRR Sport e Inclusione Sociale.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza delle istituzioni locali, con la partecipazione del Sindaco Vincenzo Amadore, del Vice Sindaco Antonino Virgilio, del Presidente del Consiglio Davide Di Nardo, della Vice Presidente del Consiglio Angela Truglio, del capogruppo di maggioranza Giuliana Zingales, del Consigliere Comunale di maggioranza Serena Fabio e dell’Arch. Giuseppa Cavolo, Responsabile del Settore Tecnico dell’ente comunale.

L’Area sportiva all’aperto è stata ufficialmente avviata all’utilizzo dei cittadini galatesi, dopo le preghiere e la benedizione effettuata da Don Vincenzo Rigamo. “Ci tenevano particolarmente ad inaugurare, con la presenza anche di Padre Enzo, questa bellissima Area fitness realizzata, grazie a un finanziamento ottenuto presso l’Ufficio speciale dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – dichiara il Sindaco Amadore -. E’ uno dei tanti finanziamenti che abbiamo intercettato, in questo bellissimo luogo che si trova a due passi dalla nostra pineta comunale, dalla recente installazione della Panchina Gigante e dalla Cascata del Catafurco, e ovviamente è inserita nel nostro polo sportivo. In questi 2 anni abbiamo realizzato il campo di padel, abbiamo rinnovato la piscina comunale e abbiamo presentato proprio questa mattina un progetto di un campetto polifunzionale, inserendolo nel bando Sport e Periferie. Siamo poi in contatto con l’Assessorato al Turismo, perché stiamo puntando su un finanziamento immediato per un campo di calcetto. Siamo pronti a migliorare quella, che è una delle più attrezzate strutture sportive della zona. Questa Area fitness è veramente una palestra completa di tutto, ci sono le panche, le trazioni e vari attrezzi per allenarsi; è un gioiellino che oggi consegniamo alla cittadinanza e a tutto l’hinterland nebroideo, con la speranza di custodirla nel migliore dei modi. Presto verranno installati dei fari, che permetteranno di illuminare tutta l’Area fitness; a proposito di illuminazione, sono stati consegnati i lavori per l’installazione di 4 torri faro nel nostro avveniristico Stadio “Ducezio-Parafioriti”. Nel nostro impianto sportivo ha effettuato la preparazione atletica estiva l’Acireale, formazione di Serie D, e la struttura è stata frequentata anche da altre squadre; a livello sportivo possiamo contare su diverse formazioni.

Ringrazio la ditta che ha collaborato con noi, per l’apertura dell’Area fitness, tutto l’Ufficio Tecnico e tutta la mia squadra, che asseconda le mie pazzie. Un ringraziamento particolare lo voglio fare ad Antonio Basile e soprattutto a Nino Zingales, perché in questo posto come me ci ha dedicato anima e corpo”. “Tutto quello che si fa per questo paese, che ormai amo come se fosse mio, – afferma l’Arch. Cavolo – è una gioia e un piacere. Certo si corre, questo stressa un po’, ma quando si lavora si ottengono importanti risultati”.