Un campo di alte pressioni abbraccia ancora la Sicilia in questi ultimi scorci di caldo in attesa della prima perturbazione autunnale il cui inizio è atteso per il pomeriggio di domani.

Su tutti i settori cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata. Temperature ancora calde e sopra la media. I venti spireranno moderati di Scirocco. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Tirreno, lo Ionio, Canale e Mare di Sicilia.