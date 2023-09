Avvicendamento nella composizione della Giunta Comunale di Torrenova.

Salvatore Civello prende il posto del dimissionario assessore Giuseppe Sciortino.

Di seguito la dichiarazione del Sindaco Salvatore Castrovinci.

“La decisione di Giuseppe Sciortino di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale, per motivi personali, è stata accolta dal Sindaco e dai rimanenti componenti della Giunta con rammarico in considerazione della esperienza fatta insieme, lavorando con passione e impegno per il bene della nostra comunità”.

“A lui va la gratitudine per il lavoro svolto, continua Castrovinci, con diligenza e serietà, nel corso del suo mandato durante il quale sono state condivise decisioni e progettualità per la nostra comunità”.