Una stretta di mano a distanza che diventerà concreta domenica al “Nicola De Simone”. I presidenti di Siracusa calcio 1924 e Nuova Igea Virtus, Alessandro Ricci e Massimo Italiano, lanciano un messaggio di distensione in vista del match valido per la quarta giornata di campionato.

Le scorie dello scorso campionato vanno messe alle spalle per assistere a una bella giornata di sport. E così i tifosi giallorossi potranno raggiungere lo storico Stadio “De Simone” in terra aretusea.

“Domenica assisteremo a quella che, sono convinto, sarà una bella partita di calcio – ha detto il presidente azzurro Ricci -. E grazie al lavoro e alla sensibilità dei Prefetti e dei Questori delle due province, che ringrazio, potremo farlo ospitando i tifosi della Nuova Igea Virtus. Il calcio senza i tifosi più appassionati non è la stessa cosa, e noi lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle in questo primo scorcio di campionato. Il Siracusa calcio accoglierà dunque società e tifosi giallorossi con il senso di ospitalità che ci appartiene”.

“Ci attendiamo uno spettacolo colorato, come giusto che sia, dove a primeggiare saranno due squadre siciliane, due piazze la cui passione è nota a tutti, due realtà che con sacrificio e lungimiranza hanno investito e programmato per il futuro – ha detto il presidente giallorosso Italiano -. Al di là del risultato che affiorerà dal campo, per noi dovrà essere e sarà una delle trasferte più belle anche grazie alla disponibilità del Siracusa calcio e alla collaborazione tra le Prefetture e le Questure delle due province. Ringraziamo la società aretusea e chi sta lavorando per garantire ordine e sicurezza. Sono convinto che la nostra tifoseria e i nostri appassionati contribuiranno a fare la propria parte anche domenica al “De Simone”, rispettando quelle che sono le disposizioni e senza alterare il consueto spettacolo che ogni settimana siamo abituati ad assistere”.