Il Consiglio comunale della Città di Patti si riunirà domani, in seduta ordinaria, alle ore 18.

Primo punto all’ordine del giorno “Interrogazioni scritte – ex art. 37 del regolamento comunale”, ovvero la cosiddetta “Question Time” che consente di sottoporre a dibattito eventuali argomenti ritenuti urgenti. Ancora ignoto, dunque, se l’assemblea pubblica affronterà le complicazioni sopraggiunte con la notifica della sentenza che condanna Patti al pagamento di oltre 2 milioni di euro in favore di un Ati (Raggruppamento temporaneo di imprese) per un contenzioso legato ad un appalto nel lontano ’96. L’Ente pattese si trova a dover fare i conti con l’obbligo di accantonare la somma stabilita, pur trattandosi di una sentenza di primo grado e pur volendo procedere in appello.

Una difficilissima rimodulazione del bilancio, non inserita come punto all’ordine del giorno in questo Consiglio comunale, perché fissato in data precedente alla notifica giudiziaria, consegnata solo lo scorso 12 settembre. «Ne verrà indetto uno ad hoc – anticipa il presidente del Consiglio, Giacomo Prinzi – dopo aver messo a raccolta tutti i pareri tecnico-legali necessari a delineare le possibili soluzioni».

A seguire, fra i punti all’ordine del giorno regolarmente inseriti compaiono atti dovuti come le somme urgenze, quali i lavori sulle condotte idriche in via Patti, via San Salvatore e piazza Rampulla, a altri interventi indifferibili quali il ripristino della funzionalità degli impianti di sollevamento reflui Playa e piazza Pigafetta. L’assise dovrà lavorare anche sulla variazione al bilancio adottata dalla Giunta, in tal caso prevalentemente in positivo grazie a dei finanziamenti intercettati sui fondi Pnrr da utilizzare per mettere in sicurezza il fiume Timeto e per altre opere che verranno meglio precisate in seduta consiliare.

L’ultimo punto all’ordine del giorno, su sollecitazione del gruppo di minoranza con in testa Mauro Aquino, è ormai il tassello fisso di diverse convocazioni. Da mesi posticipato, l’argomento ad ostacoli relativo alla perdurante chiusura della RSA di Case Nuove Russo e annessa salvaguardia dei livelli occupazionali, salvo ulteriori rinvii, sarà la questione conclusiva trattata dal civico consesso.