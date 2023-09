L’Assessorato della Regione Sicilia al Turismo, Sport e Spettacolo ha concesso un contributo di 3.650 euro per i festeggiamenti in onore di S. Tecla Vergine e Martire, Patrona del Comune di Mirto.

L’ente comunale mirtese, inoltre, ha aggiunto un contributo di 2.000 euro da elargire alla Parrocchia Maria SS. Assunta, per la realizzazione delle manifestazioni inserite nel programma dei festeggiamenti di S. Tecla.

Oggi pomeriggio prenderà il via il triduo di preparazione alla Festa di S. Tecla, con la predicazione affidata a Padre Calogero Frisenda. Sabato 23 Settembre, il giorno della viglia, nel pomeriggio sarà celebrata la Santa Messa e a seguire partirà la processione della reliquia di S. Tecla per le vie del paese; in serata si svolgerà, in Piazza Vittorio Emanuele, un concerto di marce sinfoniche eseguito dal Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Mirto.

Domenica 24 Settembre, il giorno della Festa di S. Tecla, in mattinata sarà celebrata la Santa Messa da Don Basilio Rinaudo, Vicario generale della Diocesi di Patti, e si terrà la processione della statua di S. Tecla, portata a spalla dai giovani mirtesi. Nel pomeriggio la Banda Musicale mirtese eseguirà delle marce sinfoniche in Piazza, mentre alle ore 21:30 prenderà il via lo spettacolo musicale del cantante neomelodico Matteo Milazzo; i festeggiamenti si concluderanno con il sorteggio e con i fuochi d’artificio.