Gli amanti dei mattoncini più famosi per le costruzioni avranno terreno fertile a pace del mela dove, il sette e l’otto ottobre, si terrà un evento dedicato ai mattoncini LEGO.

Il Comune di Pace del Mela, in collaborazione con la Fondazione Teatro del Mela e l’Associazione “Sleghiamo la Fantasia”, annuncia con grande entusiasmo a tutti gli appassionati dei mattoncini LEGO di tutte le età e a chi si vuole avvicinare a questo fantastico mondo, un evento che porterà a Giammoro, frazione di Pace del Mela, una vera e propria esplosione di creatività e divertimento.

L’evento “Mattoncini mania ” si terrà nei giorni 7 e 8 ottobre presso la Palestra “G.Verga” e promette di essere un fine settimana indimenticabile.

Una serie di attività coinvolgenti terranno occupati tutti i partecipanti :

– Mostra di Creazioni LEGO: Ammirate le opere più sorprendenti e creative realizzate da talentuosi costruttori di Sicilia Bricks

– Diversi laboratori di Costruzione: Mettete alla prova la vostra abilità con aree dedicate dove potrete dare libero sfogo alla vostra creatività.

– Area per i più Piccoli: I bambini più piccoli potranno godersi un’area appositamente progettata con set DUPLO.

L’evento è aperto a tutti, dai principianti ai costruttori esperti, e rappresenta un’occasione straordinaria per condividere la passione per i mattoncini LEGO con altri appassionati e l’opportunità per tanti genitori di passare ore spensierate con i propri figli. L’ingresso è gratuito e i minori devono essere accompagnati da un adulto.