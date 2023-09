Niente da fare per il Città di Sant’Agata che perde la seconda gara consecutiva nel turno infrasettimanale valevole per la terza giornata del campionato di serie D.

All’Esseneto di Agrigento vince l’Akragas per 1 a 0. A decidere il match, il gol realizzato al 69′ dal giovane Di Mauro, abile sfruttare un assist di Llama.

Il Città di Sant’Agata già nel primo tempo aveva disputato una buona prestazione, reggendo ottimamente il campo e sfiorando in più di un’occasione la rete. Nella ripresa santagatesi ancora pericolosi in particolare con qualche calcio piazzato.

Nel finale, con i biancoazzurri gettatisi in avanti alla ricerca del pari, sono stati invece gli agrigentini ad andare vicini al raddoppio, centrando anche una traversa con Llama.

Il Città di Sant’Agata rimane in classifica a 3 punti. Domenica per la quarta giornata la sfida casalinga del “Fresina” contro il Real Casalnuovo.