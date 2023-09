Non è servita nemmeno la superiorità numerica dal 22’ del secondo tempo alla Nuova Igea Virtus per scardinare il fortino del San Luca che, dal canto suo, porta via dal D’Alcontres – Barone un prezioso punticino.

Ospiti che sono rimasti in dieci nel secondo tempo a seguito di un malinteso tra difesa e portiere che induce Touré a commettere fallo su Schinnea. Per il giocatore ospite arriva l’espulsione diretta.

Neanche l’assalto finale ha portato i frutti sperati ai giallorossi che possono recriminare per una traversa colpita da Longo con un bel diagonale che impatta sul legno e gli nega la gioia del gol dopo la bella doppietta messa a segno in casa del Lamezia domenica scorsa. Nel primo tempo, i giallorossi hanno sprecato almeno altre tre palle gol. Finisce 0-0.