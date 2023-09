Nell’ambito della campagna di sicurezza stradale “SAFETY DAYS” promossa da ROADPOL – European Roads Policing Network, iniziativa a livello europeo per promuovere la cultura del rispetto delle regole su strade e autostrade, la Polizia di Stato è stata protagonista dell’evento organizzato stamani a piazza Duomo.

Nella splendida cornice messinese, i poliziotti della Sezione Polizia Stradale e delle Volanti hanno incontrato i cittadini per dialogare su buone prassi da applicare in strada e normativa in atto.

Presso il gazebo allestito in piazza Duomo, i poliziotti hanno mostrato il funzionamento di strumenti in dotazione come l’etilometro, il precursore e l’autovelox, giornalmente utilizzati con l’obiettivo di prevenire e ridurre gli incidenti stradali e incoraggiato a testare la strumentazione – visore alcol-visual su percorso ad ostacoli – atta a verificare e simulare la guida in condizioni di ebbrezza.