Ancora lacrime sull’asfalto delle strade siciliane. A perdere la vita intorno alle 3,30 di oggi è stato un calciatore, il ventiduenne Manuel Puglisi. Fatale un incidente a bordo della sua moto in via Poulet, nel quartiere San Cristoforo.

Lutto nel mondo del calcio catanese. Manuel era cresciuto nelle giovanili del Catania, indossando anche le maglie di Biancavilla e Paterno. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è finito violentemente al suolo.

Il dolore immenso di parenti e amici, il cordoglio del Catania Football Club che “abbraccia idealmente la famiglia Puglisi” e quello del Paternò Calcio che “incredulo, esprime sincero cordoglio”.