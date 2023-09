Centro cittadino chiuso al traffico nella giornata di domenica 24 settembre per consentire lo svolgimento della gara podistica.

Con ordinanza del dirigente della Polizia locale, Giacomo Villari è stata disposta la modifica temporanea della viabilità in occasione dell’8° Trofeo Città di Milazzo che avrà luogo dalle 8 alle 12 nelle vie: F. Crispi (partenza e arrivo) – Lungomare Garibaldi – G. Medici – Piano Baele – Piazza C. Duilio – Cassisi.

Ecco il dettaglio:

– dalle 7 alle 12 e comunque sino al termine della manifestazione istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, sulle vie: F.Crispi – Lungomare Garibaldi – G. Medici – Piano Baele – Piazza C. Duilio – Cassisi – Calì.

-dalle 8 alle ore 12,00 e comunque sino al termine della manifestazione, istituzione del divieto di transito veicolare sull’intero percorso della gara podistica costituito dalle vie: F. Crispi – Lungomare Garibaldi – G. Medici – Piano Baele – Piazza C. Duilio – Cassisi, fatta eccezione dei veicoli di Polizia, di Soccorso e dei veicoli

dell’organizzazione a seguito della gara podistica;

– Istituzione del senso vietato veicolare sulla via Luigi Rizzo all’intersezione con la via Calì, ed istituzione del senso unico nel tratto compreso tra la via Cassisi e la via Calì, con direzione di marcia consentita Nord/Sud per i veicoli provenienti dal parcheggio interno la via Luigi Rizzo ed i veicoli provenienti dal Molo Marullo, con

obbligo di svolta a destra verso via Calì;

– Istituzione del senso vietato veicolare sulla via C. Borgia all’intersezione con la via N. Ryolo, ed istituzione del senso unico nel tratto compreso tra Piano Baele e via N. Ryolo, con direzione di marcia consentita Sud-Nord, con obbligo di svolta a sinistra sulla via N. Ryolo direzione Ovest;

– Istituzione del senso vietato veicolare sulla via Calì all’intersezione con Piazza Mazzini, ed istituzione del senso unico, con direzione di marcia consentita Est-Ovest;

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Luigi Rizzo, all’intersezione con la rotatoria Largo dei Mille;

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via M. Nardi all’intersezione con la

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Portosalvo, all’intersezione con la via Umberto I°;

– Istituzione del senso vietato veicolare sulla via Salita Cappuccini all’intersezione con Piazzale Cimitero, ed istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita Sud-Nord;

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via C. Colombo all’intersezione con la via C. Borgia, con obbligo di direzione a destra verso la via C. Borgia, per i veicoli con direzione di marcia Ovest-Est.

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Salita S. Francesco all’intersezione con Piazzale S. Francesco, con direzione obbligatoria a destra verso il Piazzale S. Francesco;

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Del Quartiere all’intersezione

con via G.B. Impallomeni.