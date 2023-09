«Assumersi collettivamente la responsabilità educativa di bambini e bambine non è solo giusto e bello, ma indispensabile per garantirci un presente e un futuro desiderabile. Investiamo risorse, energie e attenzione in questa direzione», per questo nasce “Traiettorie: dispositivo educativo di comunità”.

A fare quadrato contro ogni forma di dispersione scolastica, i Comuni di San Piero Patti, Montalbano Elicona, Librizzi e Basicò. Al fine di concorrere al rafforzamento strutturale degli attuali interventi di carattere socio educativo, la nuova partnership costituita dall’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, da “Libera Università dell’Educare” e dall’associazione ETS “La Clessidra” farà squadra con la “Fraternita di Misericordia di San Piero Patti”, capofila del progetto.

A valere su “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore” – attraverso i fondi Next Generation EU e Pnrr – saranno quattro le tipologie di azioni mirate: momenti di formazione con insegnanti, referenti e genitori; attività di gruppo all’interno delle classi per rafforzare le dinamiche sociali; progetti personalizzati a supporto di particolari situazioni di vulnerabilità, segnalate anche dagli Enti comunali e, infine, “la scuola apre al mondo” con attività pomeridiane di vario genere quali sportive o laboratori di teatro, danza e altro in risposta alle richieste territoriali. «L’impegno è di riuscire a creare un’alleanza educativa tra genitori, insegnanti ed educatori in genere – ha spiegato Arianna Scaglione, responsabile del progetto – consapevoli di quanto sia essenziale equipaggiare le nuove generazioni, con particolare riguardo ai nuclei familiari più fragili». Il progetto della durata di 2 anni, si concluderà nell’anno scolastico 2024/2025.