Momenti di commozione per gli studenti ed i professori dell’istituto Tecnico Agrario di Caronia che hanno inaugurato una targa commemorativa, immersa nei fiori bianchi che amava lui, semplici, ma che rifiorivano più volte durante l’anno, per non dimenticare il docente e collega, prof. Natalino Cutropia, già in pensione, ma che

per vent’anni, in servizio presso l’Istituto, aveva formato intere generazioni di studenti.

È scomparso dopo aver combattuto strenuamente contro una letale malattia che non gli ha lasciato alcuna via di scampo il prof. Natalino Cutrupia, 69 anni, veterinario e docente in pensione, che ha lasciato un ricordo indelebile nei cuori dei suoi ex allievi. Lo testimonia la dirigente reggente prof. Ricciardi.

La prof. Mammana ha letto quanto inciso sulla targa per volere dei ragazzi: “in memoria del professore Natalino Cutropia: non dimenticheremo mai quanto ogni giorno è stato in grado di donarci. I suoi amati studenti. 18. 10. 1953 – 16.7. 2023″.

Proprio i suoi ex allievi, sgomenti e addolorati, appresa la notizia della sua dipartita, hanno voluto manifestare tutto il loro dolore, il loro affetto per un professore eccezionale che rimarrà per sempre nei loro cuori. Tanti i messaggi di cordoglio giunti. Il professore era residente a Terme Vigliatore . L’iniziativa commemorativa è stata spiegata da un ex allievo, Saverio Gugliotta, coadiuvato da Simone Papale e Francesco Lipari, assente per motivi di lavoro, ma sostituito dalla mamma Lucia Restifo. I ragazzi sono stati supportati dalla dirigente scolastica e dai professori Ricciardi, Mammana, Treglia e Spinnato.

Sono stati loro fautori dell’iniziativa. Hanno coinvolto circa 100 studenti, raccogliendo la cifra di ben 1000 €, di cui 700 euro sono stati donati alla fondazione Umberto Veronesi per finanziare la ricerca e 300 € sono invece serviti per la realizzazione della targa commemorativa che è stata allocata in uno degli angoli più amati dal professore Cutropia.

Sapeva leggere dentro gli animi dei suoi studenti. “Per più di 20 anni – scrivono i ragazzi- ha scelto l’Istituto Agrario di Caronia e nonostante avesse avuto modo di vari trasferimenti non ha mai accettato voleva concludere la sua missione perché questo era per Lei la Scuola una “Missione”. Le sue materie Chimica, fisica, zootecnia, economia agraria, trasformazione dei prodotti, ecologia che amava e faceva amare. “Adesso guardando la targa sembrerà di rivederlo nel suo amato istituto”.