Il nuovo Codice della Strada si fa spazio e, dopo l’O.K. dal Consiglio dei Ministri, a ottobre approderà in aula per la sua approvazione. Tante novità previste anche monopattini e biciclette.

Capitolo monopattini

Il casco diventa obbligatorio anche per i maggiorenni. I mezzi dovranno essere dotati di targhe e assicurazioni. Per chi circola senza assicurazione, multa tra i 100 e i 400 euro. Divieto di circolazione in controsenso e sui marciapiedi, tranne che se condotto a mano. Sarà vietata anche la sosta selvaggia sui marciapiedi. E vietato sarà anche circolare su area extraurbana, pena il blocco da remoto per i veicoli sharing i cui gestori dovranno installare sistemi automatici per impedire il funzionamento al di fuori delle aree urbane. Multa da un minimo di 200 euro a un massimo di 800 euro per chi circola con monopattino privo di frecce e di freno su entrambe le ruote. Sanzioni anche per chi trucca il motore o per contraffazione dei dati del proprietario.

A tutela di pedoni e ciclisti

Accertamenti da remoto riguarderanno le mancate precedenze a pedoni e ciclisti e la violazione del divieto di fermata e della sosta riservata a mezzo di polizia o soccorso, stalli rosa e disabili, veicoli elettrici, carico e scarico merci e trasporto pubblico. Per gli automobilisti obbligo di mantenere un metro e mezzo di distanza dalle biciclette durante i sorpassi.