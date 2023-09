A meno di un mese dall’esordio in campionato della Saracena Volley che giocherà le partite interne, presso il Pala Serranò di Patti, la società messinese ha reso pubblico l’ingaggio della giovane palleggiatrice Mireya Jimenez, classe 2004.

Mireya, proveniente da Siracusa, ha già al suo attivo molti titoli giovanili. E’ stata Campionessa Provinciale (Catania) Under 12, Campionessa Regionale (Sicilia) Under 13, due volte consecutive Campionessa Regionale Under 14, disputando le Finali Nazionali a Treviso e in Sardegna, con la casacca dell’Aurora Volley Siracusa; Finali Nazionali Under 18 a Bormio con pallavolo Sicilia nel 2018 e per tre anni di seguito, è stata convocata per il Trofeo delle Regioni. Con la Kondor Catania, invece, vince i campionati Under 16 e Under 18. All’età di 11 anni, fa il suo esordio in Serie C e a 15 anni va a giocare a Cutrofiano dove conquista il sesto posto nazionale con under 17, vince il titolo regionale under 18 e gioca in serie B1.

“Sono contenta di far parte della Saracena Volley – ha commentato – e spero di sfruttare quest’esperienza impegnandomi al massimo”.

“La scelta di Mireya Jimenez in cabina di regia rientra nella linea adottata dalla società di puntare sui giovani. “Anche quest’anno – ha evidenziato la dirigenza – abbiamo scelto la linea verde per allestire la squadra. Al gruppo di giovani sono affiancate atlete di esperienza per consentire alle più piccole di crescere. Crediamo molto in Mireya e siamo convinti che potrà esprimersi al meglio”.

Intanto, la Saracena Volley è già alla terza settimana di preparazione e sta già programmando i primi test per farsi trovare pronta all’appuntamento del 7 ottobre, quando è fissato l’esordio in campionato nella nuova sede di Patti contro la Volley Reghion.