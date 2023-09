Continuano le attività di promozione del territorio nell’ambito del Sistema “Nebrodi Ospitalità Diffusa“, con l’evento “Nebrodi Bike Fest” in programma Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre, presso il Parco sub urbano di Rocca di Capri Leone.

“Nebrodi Bike Fest” sarà un appuntamento dedicato interamente al cicloturismo e si potrà partecipare, durante queste due giornate, a Pump Track, pedalate cicloturistiche e workshop sulla ciclomeccanica di emergenza e sulla gestione di Bike Hotel.

Sabato 21 Ottobre alle ore 10:00 avverrà l’inaugurazione dell’evento, tramite la presentazione dell’itinerario cicloturistico permanente “Nebrodi Bike Challenge by Sicily Divide“, con la partecipazione del blogger tour di Pietro Franzese. Alle 10:30 si terranno l’apertura del Pump Track e l’inizio dell’esibizione “Bike Trial“, con corsi con 2 istruttori MTB su balance bike per bambini e adulti; alle 11:00 partirà una pedalata cicloturistica (max 30 persone). Alle ore 17:00 si svolgerà il workshop “Come diventare Bike Hotel ufficiale dell’itinerario Nebrodi Bike Challenge”; in seguito ci saranno la chiusura del Pump Track, la premiazione dei partecipanti e la consegna degli attestati.

Domenica 22 Ottobre torneranno il Pump Track e il “Bike Trial“, e alle ore 11:00 si terrà il workshop dal titolo “Ciclomeccanica di emergenza in viaggio”, seguito dalla premiazione e dalla consegna degli attestati. Anche nella seconda giornata ci sarà una pedalata cicloturistica, che si articolerà lungo la dorsale dei Nebrodi, con la partenza dal Parco sub urbano di Rocca di Capri Leone.