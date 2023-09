Tutto pronto per le nuove elezioni del Consiglio Baby della Terza Municipalità, che ha visto la sua nascita lo scorso anno scolastico.

Innanzitutto giova ricordare che si è trattato del primo Consiglio Baby fatto registrare nel Comune di Messina. ​​​​​​​​​ Il Consiglio Baby della Terza Municipalità è composto da 10 componenti, 2 per ogni Istituto Scolastico Comprensivo ricadente nel territorio della Terza Municipalità e dura in carica un anno scolastico. Protagonisti dell’iniziativa sono i giovani studenti.

Gli Istituti Scolastici coinvolti sono: Albino Luciani, La Pira – Gentiluomo, Giovanni XXIII Villaggio Aldisio, Enzo Drago, Manzoni – Dina e Clarenza.​​​​​​​​​​​​ Il Baby Consiglio della Terza Municipalità si prefigge di sensibilizzare i giovani studenti all’esercizio della democrazia e alla conoscenza delle Istituzioni, garantendo al Consiglio della Terza Municipalità il loro fondamentale punto di vista per la conoscenza diretta delle loro esigenze ed aspettative, rendendoli una risorsa per il territorio municipale.​​​​​​​​ Possono partecipare alle elezioni gli alunni della 4 e 5 classe della scuola primaria e gli alunni della 1 – 2 – 3 classe della scuola secondaria di primo grado. Quest’ anno abbiamo apportato una sostanziale modifica al regolamento rispetto allo scorso anno aprendo alla possibilità di far eleggere anche giovani studenti della 4 classe della scuola primaria, spiega il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto. ​

Lo scorso anno è stata un esperienza eccezionale grazie soprattutto alla collaborazione dei giovani consiglieri e delle loro scuole. Proprio la scuola rimane uno dei pilastri della società e nella nostra Municipalità i Dirigenti e tutto il personale scolastico svolgono veramente un ruolo eccezionale. Quanto alla data di elezioni, ogni scuola potrà andare alle elezioni dal 23 al 31 di ottobre. Una volta proclamati gli eletti (2 per ogni Istituto Scolastico Comprensivo) si procederà all’ insediamento e giuramento ed all’ elezione del Presidente del Baby Consiglio (al quale verrà consegnata la fascia di rappresentanza) e dei due vicepresidenti. Siamo certi, conclude Cacciotto, che forti dell’esperienza dello scorso anno sarà una nuova esperienza altrettanto esaltante e coinvolgente.