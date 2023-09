Ripercorrere e raccontare la storia di Torregrotta da quando e nata. È questa la volontà dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Nino Caselli che per il centesimo compleanno di Torregrotta sta organizzando una serie di eventi sportivi, culturali e di intrattenimento.

Il 21 ottobre 2023 Torregrotta compirà 100 anni , ovvero raggiungerà il suo primo secolo di autonomia. Per l’occasione quindi si anima di eventi. Si terranno ogni mercoledì e daranno vita ad un vero e proprio percorso culturale che racconterà, con la Storia, la Letteratura e la Musica, “il nostro essere Torresi” dichiarano dall’Amministrazione.

“Intendiamo proporre, -ha dichiarato il Sindaco Nino Caselli- per i cento anni di Torregrotta, una serie di eventi culturali che coinvolgono ed esaltano anche quelle che sono le eccellenze di gente che si è cimentata in alcuni campi. Abbiamo eccellenze in campo musicale, come il maestro Passalacqua che lavora alla Rai. Il nostro obiettivo è esaltare quelle che sono le caratteristiche di questo territorio ma soprattutto, tutto ciò viene anche finalizzato futuristicamente per far acquistare sempre più un senso di appartenenza a questo paese”.

“Un secolo di noi” avrà inizio oggi pomeriggio nell’aula consiliare del Comune di Torregrotta. Alle ore 18.30 avrà inizio il primo appuntamento. Di seguito allegato il programma completo.

“È un’iniziativa che ci sta molto a cuore -dichiarano dall’Amministrazione- e a cui auguriamo di avere una vita lunga per poter arricchire il nostro territorio a partire dalle competenze maturate dagli stessi torresi che hanno studiato, viaggiato, appreso. Per mostrare quanti benefici apporta la cultura a un territorio, anche in termini economici, servirebbe un ciclo di conferenze a parte; per il momento affidiamoci alla naturale sensibilità di noi siciliani verso le arti e la letteratura. UN SECOLO DI NOI inizia il 20 settembre, alle 18.30, nell’Aula Consiliare di Torregrotta”.