Una comunità attonita, impietrita, gelata da un dolore troppo forte da sopportare. Rometta oggi piange il suo Gabriele. Piange quella speranza svanita nel nulla, cancellata dal buio di una notte che ha spento per sempre la giovanissima vita di Gabriele.

Lunghi, interminabili mesi trascorsi tra ricoveri e terapie, preghiere e speranze, ma anche tra tanta solidarietà e fratellanza. La notizia della morte del diciottenne Gabriele Iarrera ieri si è diffusa in poco tempo. Una valanga di messaggi per papà Franco, mamma Enza e la sorella Ylenia che oggi devono fare i conti con il dolore più grande che si possa vivere.

Innanzitutto il Sindaco di Rometta, Nicola Merlino, ha espresso già ieri sera le sue più sentite condoglianze alla famiglia: “Esprimo, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità romettese, il più grande dolore per la drammatica notizia della dipartita del caro Gabriele e la più sentita solidarietà e il più grande affetto a Franco, Enza ed Ylenia Iarrera. Un grandissimo abbraccio”.

A stringersi attorno a un dolore così potente è anche la Chiesa, in particolare il Parroco di Rometta Marea Padre Fabio Cattafi, che scrive: “La comunità parrocchiale di Rometta Marea si stringe attorno alla famiglia del giovane Gabriele e unita in preghiera implora dal Signore, crocifisso e risorto, la pace e la consolazione”.

Struggenti le parole che la avvocata e scrittrice Antonella Pavasili ha dedicato al giovane:

“GABRIELE,

l’avrai scoperto, adesso, quanto ti abbiamo amato tutti.

Starai già volando e lassù, nell’azzurro sconfinato di cieli perfetti, ti giunge certamente l’eco del nostro dolore.

Ti volti un attimo e il tuo viso giovane splende, umido delle nostre lacrime.

Ma tu sorridi.

Ci guardi con tenerezza, sorridi e continui il tuo volo.

Ci abbiamo provato tutti a trattenerti.

Abbiamo pregato e lottato e invocato il nostro Dio.

Ma il tuo volo era già iniziato.

Libero, maestoso, leggero.

E fa male, fa tanto male.

Siamo tutti piccoli e smarriti stasera, Gabriele.

Ma tu intanto voli.

Con la bandiera del tuo Milan, gli scarpini da calcio e tutta la luce di Dio negli occhi.

E sorridi, tu puoi.

Per noi stasera è troppo difficile sorridere.

Tutto trema, tutto vacilla.

Il cuore piange.

E la rabbia ci soffoca.

Perché Gabriele?

Perché, perché, perché?

Che senso hanno avuto tutti questi mesi di sofferenza?

Il filo sottile della tua vita si è spezzato.

E tu adesso voli, come un palloncino di luce.

Lassù, in alto, una stella brilla più forte.

Sei tu Gabriele.

Ti volti ancora.

E sorridi, salutandoci.

Ciao Gabriele, ti amiamo tanto”

Anche da Villafranca Tirrena sono stati diversi i messaggi di cordoglio. Il presidente di Bauso project, il direttivo e tutti i membri dell’associazione si sono uniti “aldolore della famiglia Iarrera per la prematura scomparsa di Gabriele” .

Orizzonte Comune Villafranca Tirrena ha invece scritto: “Il giovane cuore di Gabriele Iarrera ha smesso di battere, ieri sera, un anno e mezzo dopo un terribile incidente stradale. Siamo sgomenti. Tutti abbiamo sperato in un epilogo diverso. Siamo vicini alla famiglia e ai tanti amici del giovane romettese in questo momento di profondo dolore. Ciao Gabriele”.